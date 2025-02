Al Golf Club Bologna. In volo verso la Scozia de Vito Piscicelli

Il circuito Tucano race to Scotland fa tappa al Golf Club Bologna, Il percorso di Monte San Pietro si presenta in buone condizioni. I golfisti bolognesi si affrontano per contendersi, oltre ai premi di giornata, l’accesso alla finale nazionale, anticamera dell’epilogo del circuito in Scozia dove calcheranno i percorsi che hanno segnato la storia del golf. Maurizio de Vito Piscicelli vince la gara con un giro in 76 colpi, quattro oltre il par destinato ai professionisti, frutto di cinque errori e un birdie. Con lui in finale Matteo Mazzoli (30), Massimo Morselli (34) ed Emanuele Brigiolini (35) che si impongono nelle tre categorie nette. Domenico Faraco (30) è il migliore tra i seniores mentre il giovane Enrico Majowiecki (9) riceve una gratificante dose di applausi per essere stato il miglior juniores.

Andrea Ronchi