Al golf club le fonti. Weekend al circolo in ricordo di Laziali

Al Golf Club Le Fonti la gara intitolata alla memoria di Luciano Laziali che per oltre 20 anni è stato direttore sportivo contribuendo con passione e amicizia allo sviluppo del circolo. Presente alla giornata la moglie Silvana e tanti soci uniti. Gara giocata con formula Louisiana a coppie. Vincono Riccardo e Federico Cavina con un gran giro in 61 colpi. Nella categoria netta Lamberto e Leonardo Menegatti (45) superano di misura Antonio e Francesco Ventura mentre Kimi Osti ed Edoardo Trocchi (43) completano il podio.

La giornata termina con la premiazione e il rinfresco in un clima di amicizia tipici del Golf Le Fonti e tanto caro a Luciano Laziali. Il giorno seguente oltre 125 giocatori provenienti da tutta Italia sono scesi nuovamente in campo in occasione della finale del National Championship. Claudia Lazzarotto da Asolo vince la gara con 78 colpi mentre Ivo Letey (75) di Aosta, Mauro Flora (75) di La Margherita e Silvio Lora (37) del Royal Park si impongono nelle categorie nette. Nella categoria soci il migliore è Amedeo Musazzi con 79 colpi.

Andrea Ronchi