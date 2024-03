Al Pala Kobilica arriva Grosseto, al Pala Keynes il fanalino Sant’Agata. Prato e Italgronda: bisogna solo vincere

Due partite da vincere a tutti i costi. Le pratesi del futsal nazionale tornano in campo con un solo risultato a disposizione per ovvi motivi di classifica. Si comincia con il Prato Calcio a 5 che dopo aver osservato il proprio turno di sosta si rituffa nel campionato di serie A2 giocando un match che sarà decisivo per la corsa alla salvezza. Oggi infatti al Pala Kobilica riceverà la visita dell’Atlante Grosseto che condivide con i biancazzurri ed il Buldog Lucrezia l’ultima posizione nella graduatoria del girone B (ma i maremmani hanno giocato una partita in più). L’unico derby toscano casalingo di questa stagione inizierà alle ore 16. Il tecnico Andrea Bearzi non avrà la squadra al completo per le squalifiche di Beluco e Martini. Questa la graduatoria del campionato prima della diciottesima giornata: Futsal Ternana 41 punti; OR Reggio Emilia 32; Dozzese 28; Bologna 1909 27; Russi 23; Potenza Picena 21; Real Fabrica e History Roma 16; Prato Calcio a 5, Buldog Lucrezia e Atlante Grosseto 13.

Partita da vincere anche per l’Italgronda Futsal Prato, che per la diciottesima giornata di serie B al Pala Keynes (inizio alle ore 15) ospiterà il fanalino di coda Sant’Agata. La squadra allenata da Massimo Zudetich, oggi priva degli squalificati D’Amico e Di Maso, nelle precedenti due gare disputate ha raccolto un solo punto, allontanandosi dalla vetta della classifica dove si trova il Futsal Pontedera (l’ultima avversaria battuta dai pratesi tre turni or sono) con 8 lunghezze di vantaggio. Questa è alla vigilia la graduatoria del girone C: Futsal Pontedera 39 punti; Italgronda Futsal Prato 31; Mattagnanese 28; Bagnolo e Boca Livorno 26; Sangiovannese 25; Balca Poggese e Real Casalgrandese 24; Arpi Nova Campi Bisenzio 22; Vigor Fucecchio 16; Levante Futsal 15; Sant’Agata 8. Massimiliano Martini