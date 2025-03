Al "PalaBarsacchi" c’è la sfida con il Novara. Cgc, stasera è vietato compiere passi falsi

"La partita che può valere una stagione", frase che ultimamente nell’ambiente del Cgc Viareggio è stata ripetuta in più di un’occasione. Fu così prima della disfatta di Sandrigo, così come alla vigilia del pari, pieno di amarezza e rimpianti, contro il Circolo Pattinatori Grosseto. Solo che stavolta, stasera al PalaBarsacchi contro il Novara, lo sarà davvero.

Lo sarà perché i piemontesi inseguono i bianconeri distaccati di 6 punti; distanza che può valere, se confermata al termine della stagione, la ipotetica salvezza di un Cgc quart’ultimo e senza dover passare dalle forche caudine dei playout. Ed allora conterà solo fare risultato e cercare, in tutti i modi, possibili e leciti, di provare a fare bottino pieno. Del resto il Cgc, scavalcato in classifica anche da un redivivo Sarzana, ne ha veramente bisogno per classifica e morale. Classifica sempre più magra, da 2 soli punti in 7 partite, ma morale che sembrerebbe dar segni di ripresa nonostante la sconfitta di Forte dei Marmi. Perché c’è sconfitta e sconfitta e al PalaForte i bianconeri sono usciti dalla pista comunque fra gli applausi dei propri sostenitori.

Cupisti avrà a disposizione tutta la rosa per cercare di far male al Novara; Novara che poggia il proprio gioco, principalmente, su due giocatori: Vega e Ortiz che, rispettivamente, con 17 e 9 centri hanno segnato 26 delle 45 reti totali. In particolare Vega rimanda a cattivi ricordi, rimembrando il 2-2 dello scorso 23/11, quando il Cgc avanti 2-0 (doppio Muglia) si fece rimontare negli ultimi 3’ di gioco.

"Sarà una partita non semplice perché loro, nonostante una classifica deficitaria – sottolinea Elia Cinquini – sono una squadra viva e temibile soprattutto in contropiede. Noi però siamo in crescita e nelle ultime partite solo la sfortuna, mista a troppa poca lucidità in fase offensiva, ci ha frenato. Voglio, dobbiamo, essere positivi e giocare senza remore, convinti di poter fare bottino pieno". Battere il Novara e portarsi a 9 punti di vantaggio non vorrebbe dire avere la salvezza in pugno, ma certamente porterebbe a vedere il rush finale di stagione con un po’ di ottimismo in più, cosa che non guasterebbe.

Sergio Iacopetti