Al palazzetto di Maliseti. Memorial Barni. L’Accademia brilla

Decine e decine di judoka, provenienti da ogni parte d’Italia, si sono sfidati in città, presso il palazzetto dello sport di Maliseti. E considerando che, come da tradizione, la società organizzatrice gareggia fuori classifica, ad aggiudicarsi il "Memorial Bruno Barni", organizzato come di consueto dll’Accademia Prato, sono stati gli atleti piemontesi dell’Accademia Torino – Santena – Giave totalizzando 227 punti (con sette ori, quattordici argenti ed undici bronzi). E’ l’esito della sesta edizione della competizione di judo giovanile che ha visto sfidarsi pochi giorni fa i migliori giovani della disciplina. Il podio della kermesse è stato completato dalla Peter Pan di Livorno (con 188 punti) e dal Kodokan Judo Cecina (con 180) mentre a completare la "top ten" c’erano Senshi Judo Livorno (168 punti) Centro Sportivo Olbia (160) Judo Kodokan Empoli (148) Shinsei Firenze (141) Judo Carrara (131) Isernia Judo (123) e Judo Club Sesto Fiorentino.

L’Accademia Prato di Fabrio Barni può sorridere anche in virtù delle 33 medaglie agguantate ed il più alto punteggio fatto registrare dalla somma dei risultati individuali. Per il sodalizio pratese si tratta di una conferma sul piano agonistico, considerando anche le medaglie arrivate lo scorso giugno dalla Coppa Italia A1 svoltasi ad Ostia. In quel frangente, Sofia Kubler aveva gareggiato nella categoria "+78 kg" dopo aver perso il primo ed il terzo incontro, aveva vinto tutti i match successivi per ippon, arrivando sino al bronzo. Percorso netto anche per Alex Carta nella categoria "-90 kg", che si è aggiudicato la "finalina" al "golden score" ottenendo una medaglia di bronzo al pari della compagna di squadra. Ed alla luce di quanto emerso dal "Barni 2025", sembrano esserci ancora tutte le premesse per un futuro agonistico roseo.

Giovanni Fiorentino