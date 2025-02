Al Versilia non basta il cuore. Arriva un’altra sconfitta

Serie B. Non basta un grande cuore al Versilia/Sgs Gestione Servizi, che incappa nella sesta sconfitta consecutiva. Contro il Boca Livorno è un 3-5 combattuto ma non foriero di punti. Vani i centri di Bertolai, Bonelli e Gambino. "Sapevamo che sarebbe stato un impegno difficile - spiega Matteo Paperini -, data la forza dell’avversario, i ragazzi comunque hanno disputato un ottima gara nonostante le tantissime assenze che ci condizionano, in maniera pesante, da settimane".

Classifica: X Martiri 32; Villafontana 30; Boca Livorno, Mattagnese e Balca Poggese 24; Arpi Nova Campi Bisenzio 21; Italgronda Prato 20; Bagnolo e Real Casalgrandese 18; Versilia/Sgs Gestione Servizi e Torrita 15; Sangiovannese 3.

Giovanili. La Under 15 del Versilia/Sgs Gestione Servizi vince 4-3 nel girone Élite contro Prato (Pretari 2 e Colombo 2). La Under 17 perde 5-4 contro Prato (Polloni 3, Di Pierro).

Serie C2. Prosegue la scalata verso il vertice del Massarosa/Family Service. Contro Massa è un 5-2 autorevole, griffato dalla doppietta di Vizzoni e dagli acuti di Tonelli, Chelli e Roggio."Partita ben gestita, nonostante all’inizio del secondo tempo ci siamo fatti rimontare avanti 2-0" sottolinea Matteo Panconi. Passo falso, invece, del Futsal Viareggio che cade 6-4 contro la capolista Polisportiva Quattrosquadre.

Classifica: Quattrosquadre e Five to Five 28; Massarosa/Family Service 27; Massa 25; Slac 23; Futsal Viareggio 20; Toringhese 17; Scintilla 14; Virtus Maremma 9; Deportivo e Elba 7; Hellas Livorno 1.

Sergio Iacopetti