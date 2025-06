Al via domani la kermesse di vela legata al centenario del Palio. ’Golfo dei Poeti Cup’ pronta a spiegare le vele

Si alza il sipario sulla terza edizione della Golfo dei Poeti Cup organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo che anticipa le competizioni delle celebrazioni per i 100 anni del Palio del Golfo. La kermesse dal 21 al 29 giugno unirà sport, tradizione, spettacolo e cultura. In programma quattro regate di alto livello, due weekend di appuntamenti sportivi e culturali, il Concerto del mare della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, per un’intera settimana denominata Golfo dei Poeti Sailing week. Taglio del nastro domani alle 10.45 sul Molo Italia aperta dalla Fanfara della Marina Militare, nello speciale Villaggio allestito in occasione della Golfo dei Poeti Cup con stand informativi dei partner dell’evento: Assonautica, Capitaneria di porto, Anaim e Comitato circoli velici. Subito dopo la cerimonia di apertura della manifestazione il via alle gare, in particolare con la regata dedicata ai giovanissimi, il Trofeo Fiorillo Young, dalle 12 alle 13, con 30 piccole derive delle classi Optimist, Ilca e Rs Feva. La premiazione alle 17, accompagnata da una merenda. La prima sfida in mare sarà incorniciata, la sera, dall’inaugurazione ufficiale delle celebrazioni del centenario del Palio del Golfo con uno spettacolo con fontane, fuochi musicali e droni luminosi dalle 22 alla Morin. Domenica 22 giugno in programma la 58ª edizione del Trofeo Michele Fiorillo, la Regata più antica del golfo di Spezia, a cura del Circolo Velico, organizzata in ricordo del Comandante Michele Fiorillo.

Sabato 28 giugno si entrerà nel vivo con il Trofeo Marina Nord, domenica 29 giugno, si svolgerà la Regata Golfo dei Poeti Cup che punta a coinvolgere il maggior numero possibile di imbarcazioni a vela presenti nel golfo. La manifestazione è organizzata e curata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo Spezia, Comando Interregionale Marittimo Nord, Assonautica Provinciale Spezia e Sezione di Spezia della Lega Navale Italiana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Il Circolo della Vela Erix ed il Circolo Velico La Spezia avranno il compito di orchestrare l’evento in mare. L’intera manifestazione si svolgerà sotto la supervisione della Capitaneria di Porto di Spezia.