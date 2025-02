Al via il campionato di serie A1 di ritmica. La Motto punta sulla stella Varfolomeev

L’organico è in parte rinnovato, le ambizioni rimangono invece le stesse. La Raffaello Motto si presenta all’edizione 2025 della Serie A1 a squadre di ginnastica ritmica – al via sabato 22 febbraio con la prima prova che si disputerà a Chieti – con l’intento di mantenersi ai vertici nazionali dopo essersi piazzata terza nel 2021 e seconda per tre volte consecutivamente (dal 2022 al 2024). La società della presidente Lucia Pieraccini non potrà schierare Chiara Badii e Sofia Sicignano, impegnate negli allenamenti con la squadra Nazionale Senior all’Accademia internazionale di Desio (Monza-Brianza) per la formazione del nuovo gruppo azzurro per il quadriennio olimpico che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028: un motivo di orgoglio per la Motto, che vede due sue atlete costantemente protagoniste sulla scena internazionale.

Anche quest’anno il team viareggino potrà contare sulla campionessa olimpica Darja Varfolomeev, una fuoriclasse assoluta della ginnastica ritmica, felice di poter dare ancora il suo fondamentale contributo, non solo in termini di punteggi (sempre altissimi) ma anche di esperienza, a beneficio delle compagne di squadra. "Per noi è un onore e un privilegio avere ancora Darja con noi – sottolinea la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri –: la sua presenza, oltre a consentirci di essere competitivi, garantisce prestigio e visibilità al nostro movimento. Un grazie speciale, oltre che a lei, va alla sua allenatrice Julija Raskina per averci dato la possibilità di andare avanti insieme".

La squadra della Motto sarà composta da Chiara Puosi, che vanta già una notevole esperienza internazionale sebbene giovanissima (è una classe 2008), Martina Bonuccelli, Ester Lena, Viola Pannacci, Melissa Musacci (tutte ginnaste cresciute nel vivaio della Motto) e Bianca Vignozzi, entrata quest’anno a far parte della società viareggina. Lo staff tecnico, coordinato da Donatella Lazzeri, è formato dalle allenatrici Francesca Cupisti, Silvia Nicolini e Chiara Vignolini e dalla coreografa Beatrice Paoleschi.

"Abbiamo effettuato alcuni cambiamenti nella squadra, in qualche caso obbligati: siamo però fermamente convinti che le ragazze sapranno mostrare il loro valore e sfruttare appieno questa opportunità. Negli anni sono migliorate molto sotto ogni aspetto, acquisendo sicurezza e fiducia in loro stesse", aggiunge Lazzeri.