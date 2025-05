Alberto Battistolli trionfa al 32° Rally Adriatico su Skoda Fabia Rs

Il vicentino Alberto Battistolli, in coppia con Simone Scattolin, ha vinto su Skoda Fabia Rs il 32° Rally Adriatico, terza delle sei prove del tricolore rally terra, organizzato da Prs Group con i comuni di Cingoli, San Severino e Gagliole, partecipanti 49 equipaggi impegnati sul percorso di 363,390 km di cui 71,07 competitivi per le nove prove speciali. È stata decisiva la seconda: Battistolli è passato in testa consolidandolo il primato nelle fasi successive malgrado la concorrenza. In particolare del binomio Tommaso Ciuffi-Pietro Cigni (Skoda Fabia) che, pur avendo concluso al secondo posto mantenuto dopo metà gara, è rimasto al vertice della classifica. Subito dopo i leader, in evidenza l’accoppiata polacca Miko Marczik-Damian Trzonkowski terza nell’Europeo 2024 e l’altro ieri sul traguardo di Cingoli in cui si è conclusa la competizione. Malgrado una doppia foratura in cui la sua Skoda Fabia Rs è incappata nel terzo passaggio, il 18enne trevigiano Giovanni Trentin con Alessandro Franco è riuscito a mantenere il quarto posto. È andata delusa l’attesa per la prova di Paolo Andreucci, quattro i suoi successi nell’Adriatico con Rudy Briani: la sua Citroen C3 Rs ha avuto problemi meccanici quindi è stato costretto ad abbandonare dopo tre prove speciali. Sfortunato l’impegno dell’unica donna in corsa, la comasca Tamara Molinaro con Giacomo Ciucci (Skoda Fabia Evo) bloccata dopo un "derapage" sul tracciato.

Gianfilippo Centanni