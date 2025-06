Alex Martini: nuovo portiere della Macagi Cingoli per il campionato A Gold

Alex Martini è il nuovo portiere della Macagi Cingoli che, confermato Albanesi, considerate le difficoltà del campionato di A Gold, doveva dotarsi di un altro valido estremo difensore. E Martini ha le carte in regola per garantire un apporto soddisfacente. Modenese di Ravarino, classe 2006, alto 1,87 per 82 kg, Martini ha iniziato la carriera proprio nel Ravarino, proseguendola tra Rapid Nonantola, Campus Italia e Carpi. A livello giovanile, premiato come miglior portiere del campionato nazionale Under 15, è stato capitano della Nazionale Under 18, Martini si è dichiarato entusiasta per il trasferimento alla Macagi: "Nella pallamano Cingoli è una piazza importante: rappresenta una realtà storica, solida e prestigiosa. Mi auguro di fornire il miglior rendimento per centrare almeno l’obiettivo di qualificarci per la Coppa Italia".

Il progetto della Macagi s’identifica con la programmazione di una graduale e razionale crescita, grazie anche alle individuali risorse tecniche del settore giovanile. "Credo nel progetto – ammette Martini – e nelle potenzialità dell’ambiente: pure per questo motivo ho accettato le proposte della Macagi". Ed Martini fuori dal parquet. "Mi considero – spiega – un ragazzo tranquillo, sempre pronto a imparare con umiltà. Però, in partita mi scatta qualcosa: divento estremamente competitivo, determinato a dare il massimo negli sviluppi d’ogni singola azione. Quindi spero di vivere una stagione ricca di gratificazioni, personali e per il collettivo".

Gianfilippo Centanni