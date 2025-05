Alga Atletica trionfa alla Coppa Toscana Ragazzi con quattro ori ad Arezzo

AREZZOQuattro ori per l’Alga Atletica nella quarta prova della Coppa Toscana Ragazzi a Firenze. La manifestazione ha riunito gli atleti nati nel biennio 2012-2013 delle società aretine, fiorentine e senesi che si sono messi alla prova nel triathlon tra diverse specialità di velocità, lanci e salti, con la somma dei singoli risultati che ha permesso di stilare la classifica finale. Grande protagonista della giornata Mattia Falciani che è riuscito a imporsi in ognuna delle gare disputate, salendo sul gradino più alto del podio nei 60 ostacoli con 9.1 secondi, nel salto in alto con 1.64 metri e nel lancio del vortex con 48.13 metri. Ecco per lui il primo posto nella classifica della Coppa Toscana. Positiva anche la prova di Isabella Mencarelli che ha trionfato nel getto del peso con 8.37 metri e che ha poi ben figurato nei 60 piani dove si è piazzata ottava con 9.2 secondi e nel salto in lungo dove ha centrato il nono posto con 3.62 metri, ottenendo il quarto posto nella classifica generale femminile.

Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo ha conosciuto un secondo impegno con i Campionati Toscani Assoluti e Promesse di Campi Bisenzio dove sono da registrare il sesto posto di Lorenza De Silva del 2007 nei 400 piani con 59.26 secondi e l’ottavo posto del suo coetaneo Matteo Bernardini nei 200 piani con 23.06 secondi.

Matteo Marzotti