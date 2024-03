Alice delle meraviglie. La Bellandi più forte delle difficoltà. Dalla scelta coraggiosa sul peso al coming out che ha fatto notizia

Lorenzo

on è vero, come dicono, che le difficoltà rendono forti. No, le difficoltà rilevano chi è forte. Ci permettono di scoprire una forza che non avremmo saputo di avere". Lo scrive Alice Bellandi, judoka bresciana, sul proprio profilo Instagram. Sa bene che cosa significhi superare ostacoli e momenti no e non solo sul tatami. Donna prima di atleta, perché fin troppo spesso si è soliti dimenticare, come dietro le grandi gesta ci siano semplici persone con le più disparate, ma normali fragilità. Le donne qualche volta incontrano anche qualche avversità in più, come l’accettazione del proprio corpo e del proprio peso. Questo accade in una società in cui i canoni estetici proposti, in particolar modo dai social, mirano a una perfezione che non esiste.

Nel vortice, così, ci è cascata anche la campionessa, classe 1998, che ha iniziato a indossare la tipica tuta di chi pratica questa disciplina, il judogi, a soli tre anni. Nel 2018 inizia ad ottenere i primi risultati importanti, con il passaggio da junior e senior. Arrivano vittorie ma anche situazioni complesse da gestire. Con l’età dello sviluppo perde il controllo del peso arrivando a 80 kg. Niente di male se non fosse che la categoria su cui aveva sempre lavorato e gareggiato era quella da 70. Per un periodo, fortunatamente breve, si scontra con la bulimia: l’ossessione per una condizione fisica ritenuta “giusta”, non ha la meglio, è una combattente. La Bellandi come sempre più atleti fanno, inizia a farsi seguire da un mental coach e riprende a volersi bene. Torna, inoltre, ad avere rispetto, valore alla base dello suo sport, per se stessa. A Tokyo gareggia, non riuscendo però salire sul podio, nella categoria dei 70 e dopo l’Olimpiade nipponica, passa a quello dei 78, a lei più conforme. Una scelta coraggiosa, dove prima di tutto ha messo davanti la sua salute e poi il suo status di sportiva.

I frutti di questa decisione continuano ad arrivare. Oggi, è la prima del ranking a livello italiano e la seconda nel mondo alle spalle dell’israeliana Lanir Inbar, campionessa del mondo 2023. Da aprile 2022, eccetto due occasoni, è sempre salita sul podio nelle varie manifestazioni. L’ultimo weekend, in Uzbekistan è arrivata terza conquistando la medaglia di bronzo. Il 4 febbraio, sempre nel Grand Slam, ma a Parigi, ha portato a casa un secondo posto. Nel 2023 ha messo in bacheca pure la medaglia d’argento agli Europei e il bronzo ai Mondiali, solo per citare gli ultimi risultati. Ora, l’atleta si sta così testando e sta limando i dettagli in vista dei Giochi parigini dove è già qualificata, dato che la Federazione ha ufficializzato la squadra azzurra (a prescindere dalle possibili evoluzioni del ranking) che volerà in Francia. Lì proverà a far meglio di Tokyo quando arrivò solo settima.

Dopo l’esperienza in Giappone, inoltre, la judoka aveva fatto parlare, ancora una volta, ma non per i risultati sportivi. Il proprio orientamento sessuale, purtroppo, fa ancora notizia e spesso nello sport d’alto livello è un tabù. La bresciana aveva fatto “coming out“ e in un’intervista si era soffermata sulla disparità di genere: "L’uomo deve sempre essere muscoloso, forte, fare paura. Nel judo all’ennesima potenza, poi: per noi il contatto fisico è tutto, è uno sport basato su quello, e per me è una cosa bellissima, ma mai una donna, sapendo che sono lesbica, si ritrarrebbe da una mia presa. Per gli uomini è diverso: immaginate cosa succederebbe se un ragazzo affrontasse un avversario sapendo che quello che ha di fronte è gay. Mi viene da ridere. Noi donne siamo molto più avanti". Bellandi con tenacia e forza è l’emblema di una alteta, ma in primis di una donna, che ha lottato con i propri demoni e lotta per i propri diritti.