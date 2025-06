Alice Sorcionovo trionfa nella Speed Track European Series di pattinaggio

Alla sua seconda stagione fra le "Senior" la pattinatrice Alice Sorcionovo torna protagonista della scena internazionale, confermandosi una delle atlete più veloci del momento. Alice, infatti, ha vinto la "Speed Track European Series" della World Skate Europe (vale a dire la vecchia Coppa Europa) per Club. Portacolori della Luna Sports Academy di Senigallia, la ventenne di Montecosaro si è affermata nella Velocità, disputando quattro delle cinque tappe del circuito: in Portogallo, Olanda, Austria e Italia. I punteggi ottenuti le sono bastati per chiudere al primo posto. A Lagos la Sorcionovo ha vinto la 500 metri ed è arrivata seconda sulle distanze dei 1.000 metri e dei 200 metri. Stesso risultato nella prova olandese (prima nei 500 metri e seconda nei 1.000 metri), mentre in terra austriaca ha primeggiato su entrambi i fronti. La gara italiana "Trofeo Vesmaco" si è svolta a Senigallia, sulla pista in cui Alice si allena ogni giorno. Qui è arrivata quarta sulla distanza dei 500 metri, prima delle europee. Il podio, infatti, è stato appannaggio assoluto delle pattinatrici colombiane che, giunte in Italia per allenarsi con la Nazionale del loro Paese, hanno partecipato proprio alla competizione senigalliese dominando la velocità. Adesso Alice Sorcionovo è già volata in Sicilia dove l’attendono - nel prossimo fine settimana - i Campionati italiani di Trapani. Sarà un ulteriore banco di prova per saggiare la crescita di questa pattinatrice che sta diventando veramente una delle più forti velociste azzurre. All’inizio di luglio ci saranno gli Europei in Germania, mentre a settembre si svolgeranno i Mondiali in Cina.

