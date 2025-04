All Stars Fencing 2025: i campioni della scherma mondiale a Modena

Il cortile del Palazzo dei Musei si trasformerà oggi nella splendida cornice di All Stars Fencing 2025, un evento esclusivo dedicato alla scherma internazionale, in programma dalle ore 15.30 alle 18. Organizzato da Pentamodena, la manifestazione vedrà protagonisti alcuni tra i più grandi campioni della scherma mondiale, pronti a sfidarsi in spettacolari duelli. Un’occasione unica per vivere l’adrenalina della pedana, ma anche per celebrare i valori più profondi di questo sport: rispetto, cavalleria, amicizia e passione. Tra i protagonisti di All Stars Fencing 2025 nomi del calibro di Konstantinos Aggelis, ideatore e cofinanziatore dell’evento di sabato, Matteo Tagliariol, oro olimpico a Pechino 2008 e Benjamin Steffen, campione mondiale ed europeo. A loro si aggiungono Athos Schwantes, olimpionico e 4 volte campione panamericano, attualmente in forza al Pentamodena, e la giovane promessa bronzo ai Mondiali U17 di Ryadh 2024, Federico Varone. Insomma, un gruppo di campioni uniti non solo dalla competizione, ma da una profonda amicizia nata sulle pedane di tutto il mondo: un legame che trascende i confini sportivi e celebra i valori universali della scherma. Pentamodena, realtà sportiva ormai consolidata sul territorio con quasi 200 atleti attivi, rappresenta un’eccellenza regionale e nazionale nella disciplina della spada e del fioretto, grazie all’impegno di una squadra di 10 tecnici e a un vivaio in continua crescita. Le squadre femminili si preparano a lottare per la salvezza nella massima serie A1, mentre la squadra maschile, dopo il recente podio ai Campionati di B1, si appresta a sfidare la categoria A2 nella prossima stagione.

Generoso Verrusio