Alla Berrettarossa di Soci presentazione della nuova stagione. Il Bibbiena Nuoto sfonda quota cento

BIBBIENAPresentate all’auditorium Berrettarossa di Soci le squadre del Bibbiena nuoto, una realtà che conta più di 100 atleti di cui 30 agonisti e oltre 70 amatori e che si sta distinguendo a livello nazionale con atleti di qualità e talento. Sono stati anche premiati pubblicamente gli atleti e consegnati gli attestati di merito per la stagione 2024/2025. Tra gli agonisti che oggi portano in alto il nome di Bibbiena e del Casentino in Italia, ci sono alcuni giovanissimi che sono stati cresciuti proprio nella piscina di Bibbiena.
Caterina Marri (2013-esordiente A), è campionessa regionale nel delfino sia in vasca lunga che in vasca corta. Samuele Sensi (2012-esordiente A), nuovamente oro regionale nello stile libero veloce nel quale detiene il titolo regionale da anni. Nicola Fiorini (2009 -categoria ragazzi) ranista di eccellenza, si è qualificato con tempo limite per i campionati italiani di categoria nei 100 rana. Emma Tellini (2011- categoria ragazzi) ha ottenuto un titolo regionale nei 3000 m indoor di fondo e si è qualificata ai campionati italiani giovanili indoor di fondo a Riccione nella stessa distanza.
Ha accumulato molti risultati anche in acque libere con la convocazione al Trofeo delle regioni e al campionato italiano nuoto di fondo in acque libere con la rappresentativa toscana dove ha disputato, a Piombino, 5000 m e la staffetta 4*1250. E’ inoltre campionessa regionale nella distanza del miglio marino (1850 MT) ed è stata convocata con la rappresentativa toscana al Romito Swim Race 2025. Sofia Nannini (2010 - categoria juniores) in vasca corta ha ottenuto il bronzo regionale nei 200 dorso e l’argento nei 200 delfino e si è qualificata per i campionati italiani giovanili di Riccione in ben 5 gare: 100 e 200 dorso, 200 e 400 misti e 200 delfino. In vasca lunga titolo regionale nei 200 dorso e il bronzo nei 400 pass per i campionati italiani di categoria nei 100 e 200 dorso e nei 200 e 400 misti; quinto posto italiano nei 200 dorso a soli 36 centesimi dal podio confermandosi per la seconda stagione consecutiva.
