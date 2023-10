Alla maratona col datore di lavoro: "Lui il mio primo tifoso e sostenitore"

Un anno fa, quando un’avventura nata per scherzo lo portò, a 42 anni, a correre la Maratona di New York, il mirandolese Ciro Mascherini era alla sua prima maratona in assoluto. Fu un’idea del suo datore di lavoro, che lo sponsorizzò per il viaggio: chiuse in 3 ore, 48 minuti e 20 secondi, alla posizione 6.807 su 47.743 partecipanti, 5.145 su 26.538 uomini e al 227esimo posto su oltre 2.200 italiani in gara. "Ero convinto di essere preparato per farla in tre ore, ma già da metà percorso mi sono sentito male perché non sapevo come gestirla e da lì è stata un’agonia", racconta: non era andato per vincere, abbastanza chiaramente, ma ci rimase piuttosto male comunque. "La verità – interviene Jean-Pierre Lejeune – è che gli mancava il nostro tifo. Ma stavolta si è molto preparato e l’abbiamo motivato di più". Jean-Pierre Lejeune è il presidente e titolare di Europrogress, l’azienda di Mirandola nella quale Mascherini lavora e che, anche quest’anno, ha deciso di letteralmente di affiancarlo, non solo sostenendo le spese, ma volando a New York con lui.

Domenica, il 5 novembre, insomma, Ciro ci riproverà. "Saremo al Central Park per fare il tifo. Gli ho già detto che se chiuderà in più di 2 ore e 45 ci ripagherà in straordinari. Non gli chiediamo di vincere, ma dietro ai kenioti dev’essere tra i primi", scherza Lejeune, mentre Mascherini, accanto a lui, frena: "L’anno scorso arrivai al venerdì e corsi già la domenica, questa volta sarà un po’ diverso, perché avrò tempo di recuperare dal jet lag e, soprattutto, negli ultimi mesi ho corso più maratone, migliorando sempre i tempi".

Tre ore e 5 minuti all’ultima maratona di Parma (quarto tra gli over 40), 2 ore e 56 una decina di giorni fa alla maratona di Venezia (70esimo posto assoluto), e l’obiettivo è di nuovo quello di correre i 42 km e 195 metri di New York sotto le tre ore. "Ci crede e se lo merita, e comunque lo faremo migliorare anno dopo anno sino a vincere", dice Lejeune (che, in passato, giocò a hockey su pista con l’Hockey Pico), e del resto a faticare sarà Mascherini, quindi puntare l’impossibile a lui costa in fondo poco. Battute a parte, si tratta di una vicenda singolare in ambito lavorativo, dove situazioni di apprezzamento e vicinanza come queste non sono all’ordine del giorno, ed è proprio questo, molto più che i risultati, l’aspetto più rilevante. Il gruppo di Europrogress – sette persone in tutto, comprese mamma e compagna di Ciro – partirà per gli Stati Uniti domani e, così, Mascherini avrà tre giorni per smaltire viaggio e fuso orario e prepararsi al meglio. "Oltre alla mia azienda a questo progetto partecipano anche altri sponsor, Fiberlane, Atlantic Man, Recar, Plastika Kritis e Geplast Panels, e voglio ringraziarle tutte, assieme ai Pico Runners", il cui logo comparirà sulla divisa, portando a New York un po’ di Bassa. Evento iconico non solo per la gara in sé, ma soprattutto per ciò che vi ruota attorno, l’edizione di questo 2023 della Maratona di New York, per quanto concerne l’aspetto strettamente agonistico, vedrà la presenza di 17 maratoneti che hanno corso alle Olimpiadi, 11 atleti che hanno ottenuto medaglie ai Mondiali di atletica e 6 vincitori delle passate maratone di New York, tra i quali i campioni in carica Evans Chebet, tra gli uomini, e Sharon Lokedi, tra le donne, entrambi di origine keniota. Ma la maratona di New York è anche uno spettacolo e così, oltre alla diretta tv di ABC7 (per New York) ed ESPN (per il resto degli Stati Uniti), in gara, seguiti dalle telecamere, ci saranno anche alcuni volti noti delle televisioni americane. Gli iscritti dell’edizione 2023 sono circa 50mila.