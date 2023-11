Alla memoria di Loris Romagnoli. Judo Kodokan, il trofeo nazionale ha regalato molte soddisfazioni

Il Minipalazzetto ha ospitato il trofeo nazionale organizzato dal Judo Kodokan Cesena 1966 alla memoria dell’amico e judoka scomparso, Loris Romagnoli. A contendersi il trofeo squadre provenienti da varie regioni per un totale di 200 atleti. Per il Kodokan hanno gareggiato Geremia Romagnoli (esordienti A), Samuele Romagnoli (esordienti B), Gabriele Fontana (cadetti), Riccardo Santoro. Degno di merito è stato l’ippon di Samuele Romagnoli che gli è valso il primo posto, stesso traguardo raggiunto da Matteo Ferrari. Medaglia d’argento invece per Geremia Romagnoli, Cristina Rossi e Marco Brandolini.

Riccardo Santoro, che si è lasciato sfuggire la vittoria per pochi secondi, è arrivato terzo, e anche tutti gli altri partecipanti hanno raccolto importanti gratificazioni. Soddisfazione anche dal punto di vista organizzativo; la società sportiva cesenate ha dato grande prova di sé attraverso la disponibilità e la competenza di validi collaboratori, come il maestro Vladimiro Burioli cintura nera 7° dan, i collaboratori Francesco Di Leonforte e Michael Zoffoli neo promossi quinti dan e della presidentessa Raffaella Molari che ha motivato tutti per riprendere questo trofeo sospeso da tre anni. "Riprendendo le parole del fondatore del judo Jigoro Kano – ha detto - il nostro obiettivo è lavorare insieme per progredire". Il prossimo appuntamento sarà una gara di settore giovanile, dallo scopo educativo a questa disciplina.

Luca Ravaglia