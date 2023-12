Alla rassegna nazionale Uisp di Mantova. Argento per le estensi. Volano le pattinatrici

Una festa di sport e spettacolo al Palaunical di Mantova, che dall’8 al 10 dicembre ha ospitato la 49^ Rassegna Gruppi Folk 2023 con oltre 1100 atlete ed atleti in gara a comporre il colorato e scatenato spettacolo della rassegna Uisp, appuntamento finale della stagione sportiva che coniuga coralità del gesto

atletico e eccezionali performance artistiche dando vita ad un vero e proprio show che ha convinto tutti.

Grandiosa performance anche per le piccole di casa Pattinatori Estensi, le 11 atlete di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni che compongono il giovanissimo gruppo Little Crew: Martina Bettoli, Vittoria Biasini, Aurora Busoni, Vittoria Calzolari, Nina Cassone, Noemi Ferracin, Irene Incandela, Raffaella Ipate, Elisavittoria Luku, Adele Stradiotto e Sveva Toselli

Sono scese in pista nella giornata di domenica 10 dicembre per la categoria Gruppi Under 12 ottenendo un agognato e meritatissimo secondo posto che le ha intitolate vice campionesse nazionali di categoria.

Divertentissimo e coinvolgente il disco di gara Ba ba banana, originale interpretazione delle vicende dei Minions, i minuscoli scagnozzi gialli, strambi e combinaguai, ideato e messo a punto cme sempre dalla coreografa e allenatrice dei gruppi, Cinzia Roana.

Grande merito a tutti gli allenatori, nel dettaglio Federica Faccini, Alessia Polastri, Alice Vecchi e Luca Vecchi e al presidente Andrea Cavicchi, che hanno preso parte a questa nuova e stimolante sfida per la società, creando un gruppo coeso ed entusiasta che lavora con impegno e tenacia per raggiungere obiettivi sempre più alti.

