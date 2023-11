All’adriatico cross tour di san severino. Team Cingolani, quanti podi giovanili

Ancora podi per il Team Cingolani nelle categorie giovanili e non solo dalla quarta prova dell’Adriatico Cross Tour corsa a San Severino Marche che ha visto ai nastri di partenza circa trecento atleti. Nelle donne Open a trionfare è Nefelly Mangiaterra che sul podio precede Myrtò Mangiaterra, terza. Tra gli Allievi argento per Filippo Cingolani, mentre negli Esordienti chiude al terzo posto Giulio Vitali. Nelle ragazze secondo posto per Stella Forti, mentre negli Juniores finisce al terzo posto Michele Campolucci. Tra gli amatori primo posto per Alessandro Diletti negli M4, secondo posto per Claudio Moronci nella M2 di Alessio Olivi negli M7 e di Ania Bocchini negli Mw. Prossimo appuntamento domani a Misano Adriatico dove si gareggerà per il Supercross Misano valido anche per il quinto stage di Adriatico Cross Tour. Si correrà anche in Toscana dove a Follonica andrà in scena la quarta tappa del Giro d’Italia di ciclocross.