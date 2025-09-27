All’autodromo di monza. In bicicletta e di corsa, si fa solidarietà anche di notte

L’Autodromo di Monza si prepara a una due giorni di emozioni, lasciando per un weekend il rombo dei motori per il fruscio delle ruote e il ritmo dei passi. FollowYourPassion porta nel Tempio della Velocità due eventi che uniscono sport, solidarietà e adrenalina: la gara ciclistica notturna F1RE e la Monza21 Half Marathon, pronta a celebrare la sua 18° edizione. Stasera, alle 19, il via di F1RE, in due format: la 4 ore, fino alle 23, e la 12 ore, che si concluderà alle 7 di domani. Si pedala da soli o in team da 2, 4 o 8 persone. Il ricavato, al netto dei costi, sosterrà i progetti di Dynamo Camp e Fondazione Laureus Sport for Good Italia. Dalle 11 di oggi, al Paddock 1, apre la segreteria per il ritiro di chip e pacchi gara, con ingresso da Viale di Vedano. Domenica, spazio alla Monza21 Half Marathon, un classico che richiama migliaia di runner. Quattro distanze: 30 chilometri e 21 chilometri (competitive e turistico-sportive), 10 chilometri (competitiva e non) e 5 chilometri aperta a tutti, con start e fotofinish sul rettilineo principale. Inserita nei calendari Fidal e World’s Marathons, la gara avrà il suo cuore pulsante al Village nel Paddock 1. Ritiro pettorali oggi dalle 11 alle 18.30 e domenica dalle 6.15 alle 8, con accesso da Viale di Vedano. Alle 9 il via.

Alessandro Salemi