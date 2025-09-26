Alle 20,30 lo spettacolo nella palestra della Sempre Avanti. ’Erano 70mila’, lo show. Un omaggio a Cavicchi

"Erano 70mila". Anche Bologna, come è giusto che sia, riscopre la grandezza di Francesco Cavicchi, il pugile contadino. Soprattutto l’uomo – nato e cresciuto a Pieve di Cento – capace di portare 70mila persone al Dall’Ara, quando ancora si chiamava semplicemente ’Comunale’. Era il 26 giugno 1955 e la Bologna che non aveva dimenticato le sofferenze della guerra e le stragi naziste, si ritrovò a tifare Cavicchi, che combatteva per l’Europeo, contro Heinz Neuhaus. Stasera, nella palestra della Sempre Avanti, all’interno del Dall’Ara, lo spettacolo dalle 20,30 (ingresso libero). Voce narrante quella appassionata e competente di Franco Cervellati, commento musicale di Alessandra Mostacci e immagini suggestive grazie all’archivio fotografico Walter Breveglieri messo a disposizione dall’editrice Minerva.

A presentare la serata, a Palazzo d’Accursio, c’erano l’assessora allo sport Roberta Li Calzi, il presidente della Sempre Avanti Patrizio Del Bello, Sanzio, figlio di Francesco, Franco Cervellati e Nicolò Rocco di Torrepadula.

"Avevamo pensato Piazza della Pace – racconta Cervellati –. Ma il meteo ci ha spinto verso la palestra". Franco va oltre. "I biglietti venduti erano 66.000 – spiega sorridendo –. Ho arrotondato. Sicuramente si tratta della manifestazione sportiva con il maggior numero di persone allo stadio. Forse non solo sportiva".

Lo spettacolo è un omaggio a Cavicchi, un modo per rendere onore a chi portò la Bologna del pugilato ai massimi livelli. La musica, il racconto e le immagini: basterà chiudere gli occhi per lasciarsi trasportare nella Bologna degli anni Cinquanta, con i suoi profumi, i suoi colori. Uno spettacolo da non perdere. Ricordando un campionissimo che ci ha lasciato nel 2018, a 90 anni.