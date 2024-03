Alle Pavoniere. Winter Trophy, trionfa Faggi. Ok Baroncelli

L’attività agonistica del mese di marzo a Le Pavoniere ha preso il via funestata dal maltempo. La gara Jewles & Wine, in programma sabato 2 marzo, è stata rinviata a domenica 10 marzo. Domenica la pioggia ha dato una tregua e, grazie all’incessante lavoro degli addetti al campo e l’ottimo sistema di drenaggio del percorso, i giocatori hanno preso parte regolarmente alla tappa del Winter Trophy. Il punteggio con il quale Alessio Faggi ha vinto, 70 colpi ovvero due meno del par previsto per i professionisti, ha sottolineato sia le doti del golfista pratese che la qualità del fondo del percorso.

In prima categoria Francesco Baroncelli (38) ha superato di misura il giovane Mattia Pellegrini mentre in seconda Yin Guo Sergio Ye ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 40 punti, risultando irraggiungibile per Haichun Chen e Marc Huyben appaiati alle sue spalle a sei colpi di distanza.

Andrea Ronchi