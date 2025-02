Allievi a caccia dell’oro

Dopo i tricolori indoor junior e promesse, in questo week-end è la volta degli allievi, nati negli anni 2008 e 2009 ma con prospetti già di rilievo: basti pensare alla quindicenne milanese Kelly Doualla che con il suo 7’’23 sui 60, l’anno scorso sarebbe arrivata seconda nella finale del campionato assoluto, dietro solo a Zaynab Dosso.

Si gareggia come sempre ad Ancona con le prove che iniziano domattina e proseguono domenica pomeriggio, con diretta streaming sul sito della federazione. E proprio sui 60 piani Reggio gioca una delle sue carte migliori, quella di Viola Canovi, peraltro da quest’anno tesserata per la Fratellanza Modena. Il podio è possibile, ma non facile, così come per Jack Huang, l’ostacolista dell’Atletica Reggio al primo anno di categoria. Huang ha comunque il quinto accredito e sulla più atipica misura dei 50 hs. è primo in Italia. Puntano in alto, almeno per entrare in finale, addirittura tre ragazzi nel getto del peso, Michael Iovine dell’Atletica Reggio, Giulia Landini e Sokhna Ndiaye per la Self Montanari e Gruzza.

Buone cose possono fare anche Flavio Ferrari della Self nella km 5 di marcia e Giacomo Gherardi (Self) nel salto con l’asta; per l’Atletica Reggio, Irene Gatti sarà in gara nel salto in lungo e poi anche sui 60 piani, mentre Andrea Vinsani correrà i 60 ad ostacoli. Completano la lista dei reggiani presenti, Leonardo Fabbri (Self) sui 60 piani, Davide Cocconcelli sui 60 hs., Adelmo De Pietri, Gabriele Di Lembo e lo stesso Huang sui 60 piani, oltre ad Andrea Pezzi sui 60 hs., questi tutti dell’Atletica Reggio.

In totale i reggiani saranno 14, con prevalenza di velocisti, ostacolisti e pesisti. Per l’Atletica Reggio, Cocconcelli, De Pietri, Di Lembo e Huang correranno anche la staffetta 4 x 1 giro con buone aspettative, anche se la staffetta è una gara con pronostico molto complicato, tra possibili defezioni dell’ultima ora o squalifiche in corsa. Nella staffetta modenese della Fratellanza ci sarà anche Viola Canovi.

A livello di meeting locali riservati agli assoluti, sia domani sia domenica si gareggia a Parma e a Modena. A Parma ci saranno 36 reggiani e a Modena 24 e qualcuno potrebbe anche ottenere il minimo per i campionati italiani del 22 e 23 febbraio. Per il week-end non sono previste gare podistiche nel reggiano, si torna il 16 con la Caretera ed Rubera.