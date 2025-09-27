Alpe di Catenaia Trail, si parte da Falciano. Una gara fino alla cima del Monte Castello

Tutto pronto per l’edizione 2025 dell’Alpe di Catenaia Trail, in programma domani con partenza alle ore 9 da Falciano. L’evento è organizzato dalla Concept Collettive Team in collaborazione con la pro loco e il Centro Sportivo Italiano di Arezzo. La gara si svolgerà lungo i sentieri che dal centro storico della frazione di Falciano portano alla cime del monte Castello. Un percorso totale di 20 chilometri con un dislivello attivo di 1.100. Lungo il percorso saranno allestiti tre punti ristoro: al terzo km solo liquidi, al km 10,5 liquidi e solidi, al 14,5 km solo liquidi. Un tracciato che percorre sentieri di montagna, viottoli irregolari. Previsti anche dei cancelli orari. Le iscrizioni sono rimaste attivi e resteranno attive fino alle 12 di oggi sulla piattaforma Endu. C’è comunque di iscriversi anche domani mattina in loco fino alle 8.30 al costo di 25 euro. I partecipanti devono ovviamente essere in regola con l’idoneità sportiva e il tesseramento. Per i primi cento iscritti gli organizzatori hanno messo a disposizione un pacco gara con prodotti alimentari e tecnici.