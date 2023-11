Altopascio, la prima Woman in Run

Altopascio, 25 novembre 2023 – Organizzazione a cura della Podistica Altopascese Tau sotto l'egida del Comune di Altopascio per la prima “Woman in run”, marcia contro la violenza sulle donne. Manifestazione, assistita dalla Misericordia locale, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza.

Alle 14 il ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele e successivamente la partenza per questa camminata di 3 o di 8 Km colorata prevalentemente di rosso per testimoniare lo scopo sociale contro la violenza sulle donne. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.