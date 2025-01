Altra vittoria, l’ Hockey Empoli forza quattro. Agganciato il secondo posto, a caccia del Kraken

Quarta vittoria consecutiva per l’Hockey Empoli, che fa suo lo scontro diretto contro Bomporto e vola al secondo posto del girone C di Serie C alle spalle del Kraken Camaiore, unica squadra capace finora di battere gli empolesi. Dopo la sconfitta all’esordio in Versilia, infatti, il team di coach Stefano Carboncini ha tenuto un percorso netto culminato con il 5-4 con cui ha piegato di misura al Pala Aramini i modenesi.

Avvio sprint dei padroni di casa, che grazie alla doppietta di Simonelli e ai gol di Michi si portano sul 3-0: primo tempo che si chiude poi sul 3-1. In avvio di ripresa ancora Simonelli cala il poker mentre è Bastianoni che sigla il 5-2. Bomporto riesce ad accorciare due volte le distanze, ma i ‘Flying Donkeys’ resistono e portano a casa un’importante vittoria.

Questa la formazione scesa in pista: Bagni (p), Benozzi (p), Errico, Bastianoni, Bertini, Viti, Carboncini M., Bonvissuto, Simonelli, Giorgetti (nella foto), Michi, Milcik, Soluri, Rodio. Il prossimo impegno dei biancazzurri è quello di sabato prossimo al pattinodromo Maliseti di Riccione contro i Corsari.