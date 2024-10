Altro successo per il ct della nazionale. Lamberti mette in bacheca il trofeo ’Guerin Subbuteo’ Marco Lamberti trionfa nel Guerin Subbuteo a Subbuteoland, vincendo il torneo con un netto 2-0 in finale. La F.lli Bari Sporting Club continua il suo momento d'oro, mentre punta al titolo in Serie A.