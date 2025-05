Amatori Lodi perde gara-3 contro Forte dei Marmi dopo 24 shootout

Beffa per l’Amatori Lodi che ha perso un’incredibile gara-3 della semifinale scudetto di Serie A1 e deve rimandare l’appuntamento con la finale. I giallorossi hanno ceduto a Forte dei Marmi con un rocambolesco 7-6 maturato dopo ben 24 shootout, in un match durato oltre due ore e mezza e largamente dominato. Gli uomini di coach Bresciani si sono presentati in Versilia forti del doppio vantaggio nella serie e pronti a giocarsi il primo di tre match point e per trentatrè minuti hanno giocato un’altra gara perfetta. Al minuto 8 del secondo tempo il punteggio recitava 4-1 per Lodi grazie alla doppietta di Nadini e ai gol di Faccin e Compagno. Ma il successivo cartellino blu per il capitano e portiere dell’Amatori, Grimalt, ha cambiato le sorti della sfida. Forte ha accorciato fino al 3-4, ha incassato il quinto sigillo giallorosso di Najera, e poi senza scomporsi è risalita fino al 5-5 trascinata da uno scatenato Borgo, autore di un poker. I supplementari sono poi scivolati via senza emozioni. Agli shootout invece è ripreso lo show, con i due portieri protagonisti e il colpo decisivo di Ambrosio al 24esimo tiro che ha regalato un successo fondamentale ai padroni di casa. Ora Lodi, apparsa molto nervosa a causa di alcune dubbie decisioni arbitrali, conduce sempre la serie per 2-1. Domani alle 20.45, al PalaCastellotti, si gioca infatti gara-4: c’è subito un’altra possibilità immediata per volare in finale.