Amatori Modena sconfitto in casa da Sport Valdagno nel debutto di campionato

Amatori Modena: Moncalieri, Ferri, Malagoli P., Malagoli M., Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina.

WHY SPORT VALDAGNO: Checchetto, Antoniazzi, Calgaro, Busato, Cocco M., Crocco, Vallortigara, Crosara, Refosco, Zordan; all.: Rigo.

Arbitro: Toti R. (SA).

Note: Espulsi: Ehimi, Cunegatti e Crocco per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Bozzetto al 17’22", Barbieri E, al 18’11", Cocco al 20’19"; 2° tempo Vallortigara al 6’52", Crocco al 20’53".

Inizia nel peggiore dei modi il campionato dell’ambiziosa Amatori Modena, che si fa battere in casa dalla matricola Valdagno: che la formazione vicentina fosse un cliente secondo con cui esordire si sapeva, ma non ci si aspettava un Valdagno così concreto, e coriaceo, capace di ribaltare una gara che sul 2-0 per i gialloblù, sembrava dovesse aver tutt’altro finale. Invece l’Amatori ha perso lucidità, e concretezza in fase conclusiva, finendo punita a quattro dalla fine.

Buone notizie invece dal campionato di serie C di Inline, con la Scomed Bomporto che riesce a vincere 3-2, ma ai rigori, la sfida al vertice contro Riccione, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2, con Bomporto due volte in vantaggio, e due volte raggiunto.

r.c.