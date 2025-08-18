Ambra Fabbri, podio mondiale per Argenta. Dopo Singapore, si dedica alle giovani leve

Determinazione, passione e risultati di prestigio: sono queste le qualità che rendono Ambra Fabbri un punto di riferimento per l’Argenta Nuoto. Allenatrice appassionata e atleta di altissimo livello, Ambra dimostra ogni giorno come si possa conciliare la dedizione verso gli altri con la cura della propria preparazione.

Nonostante gli impegni quotidiani col mondo della scuola e con i giovani nuotatori argentani, trova il tempo e la forza per allenarsi con costanza, mantenendo una condizione fisica da vera professionista. I suoi traguardi recenti parlano chiaro: quarta classificata al campionato italiano di nuoto categoria Master M30 nel 50 Rana col tempo di 35.95 e sempre grazie al Klab nuoto master di Firenze, medaglia di bronzo ai Mondiali di Singapore nella staffetta 4x50 misti donne 100-119 col tempo di 2.04.86 e nuovo record italiano.

Risultati che non arrivano per caso, ma sono frutto di disciplina, sacrificio e una grande passione per il nuoto.

Oltre ai successi personali, Ambra è impegnata nella crescita sportiva dei giovani atleti di Argenta, accompagnandoli alle finali sia del campionato regionale che nazionale trasmettendo loro non solo tecnica e preparazione fisica, ma anche valori fondamentali come l’impegno, la costanza e il rispetto.

È il tipo di allenatore che guida con l’esempio, dimostrando che la determinazione può portare lontano sia in vasca che nella vita. Da settembre, per migliorare ulteriormente il percorso formativo e dare a un numero maggiore di ragazzi la possibilità di passare più rapidamente dalla scuola nuoto all’agonistica, il settore agonistico sarà gestito direttamente da piscina Melegnano, che già coordina la scuola nuoto.

Questa scelta permetterà di unire competenze e risorse, garantendo continuità tecnica e un passaggio più fluido tra le diverse fasi della crescita sportiva.

Con un’organizzazione più integrata e una figura come Ambra Fabbri a guidare i ragazzi, il futuro del nuoto ad Argenta appare più che promettente. I giovani atleti hanno davanti a sé non solo un’allenatrice competente, ma anche una campionessa che, con i suoi risultati e il suo esempio, dimostra ogni giorno che con passione e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti.

Argenta può dirlo con orgoglio: in vasca, il talento e l’impegno di Ambra sono il motore per crescere.