AN Brescia debutta nei play-off Scudetto contro Trieste: sfida decisiva a Mompiano

Questa sera alle ore 20 l’AN Brescia debutta nei play-off Scudetto contro Trieste, ospite alla piscina di Mompiano. L’andata delle semifinali, programmata per domani, è stata anticipata per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco e lo stop dell’attività sportiva in tutta Italia decisa dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

All’appuntamento Brescia arriva con i favori del pronostico. Così dicono i numeri. Per la prima volta dal 2019, il settebello lombardo ha chiuso in vetta la “regular season“ della Serie A1 maschile. Lo ha fatto al termine di una stagione intensa, ribaltando i pronostici con una vittoria d’autore contro i campioni d’Italia della Pro Recco: 13-12 in un Mompiano gremito, dove oltre 600 tifosi hanno spinto la squadra di Sandro Bovo al successo.

Il primo posto certifica non solo il valore tecnico dei biancoblù, ma anche la capacità di reazione dopo un periodo difficile, segnato dalle sconfitte in Coppa Italia con Savona, in campionato con De Akker e in Europa contro il Radnicki. Una mini-crisi che sembrava poter compromettere la rincorsa alla vetta, che ha invece cementato lo spirito di un gruppo giovane, ma ambizioso. Neppure nel 2021, anno dello storico scudetto vinto proprio contro Recco, il Brescia era riuscito a chiudere la regular season in testa. Stavolta sì, con 73 punti come Recco, ma col vantaggio negli scontri diretti (8-8 all’andata). La squadra di Bovo ha saputo colpire al momento giusto, infliggendo la prima sconfitta stagionale a un Recco comunque in rimonta fino all’ultimo pallone.

Ora l’AN Brescia ritrova in semifinale la Pallanuoto Trieste, quarta dopo aver chiuso con un netto 14-7 in casa della Florentia. Due anni fa fu proprio Trieste l’ostacolo nella corsa allo scudetto: tre gare drammatiche, con gara 1 persa in casa e un’incredibile vittoria ai rigori in gara 2. Un precedente che aggiunge tensione a una sfida che promette scintille. La crescita di giocatori come Del Basso, Guerrato e Irving ha alzato il livello offensivo, mentre Baggi Necchi in porta ha dato sicurezza in momenti chiave. "Il nostro obiettivo è di giocare a questo livello, che è senza giri di parole uno dei più alti dell’intera pallanuoto: con Recco abbiamo fatto una gara esemplare. Siamo stati compatti e coesi in difesa ma la nostra determinazione nel raggiungere la vittoria che abbiamo dimostrato dal primo all’ultimo minuto ha fatto la differenza", il commento di capitan Jacopo Alesiani. Ora l’obiettivo è chiaro: tornare a giocarsi un tricolore che manca dal 2021. Gara-2 a Trieste resta fissata per il 28 alle 19, l’eventuale “bella” (in caso di una vittoria per parte) giovedì 1° maggio alle 17.45.