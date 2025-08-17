Ancora un successo per Gagliardoni Proietti. Il Team Ballerini festeggia a Montecampione

La striscia delle imprese consecutive non è finita. Ancora un successo, il sesto della stagione, per Mattia Gagliardoni Proietti che prosegue con un’invidiabile condizione di forma la propria attività con la speranza che possa mantenerla tale anche ai primi di settembre e in particolare dal 4 al 7 quando è in programma il Giro della Lunigiana, gara a tappe internazionale tra Liguria e Toscana. Il forte juniores perugino del Team Franco Ballerini Lucchini Energy si è affermato nella gara da Pian Camuno a Montecampione, in provincia di Brescia, giunta alla quarantacinquesima edizione. L’arrivo in salita ha messo in risalto le doti di Gagliardoni Proietti che in questa occasione ha preceduto due avversari di ottimo valore e bravi come Giacomo Rosato del Team F.lli Giorgi e Andrea Cobalchini vicentino del Team Gottardo Giochi Caneva.

È stato un Ferragosto di grande festa per il Team Franco Ballerini Lucchini Energy guidato dal tecnico di Santonuovo Luca Scinto, ma soprattutto per la famiglia Lucchini, sponsor principale della squadra pistoiese ed i cui componenti sono appassionati da anni del ciclismo, con Imerio e Alberto felicissimi per la vittoria conquistata sulle strade bresciane dal brillante e completo atleta umbro come si è dimostrato una volta di più Gagliardoni Proietti. Ora per la squadra pistoiese del presidente Franco Miniati è in programma la ’Due Giorni’ juniores in Toscana con due classiche nazionali e tantissimi atleti al via: il 79° Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli a Santa Croce sull’Arno (196 iscritti) e con la 63° Coppa Pietro Linari, in programma lunedì 18 agosto a Borgo a Buggiano con lo stesso numero di atleti. Un confronto quanto mai atteso tra formazioni che vanno per la maggiore presente anche il tricolore Vincenzo Carosi.

Antonio Mannori