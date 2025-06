Andrea Adamo trionfa al Gran Premio di Germania e guida il Mondiale MX2

Il Mondiale MX2 torna a parlare italiano, anzi sanminiatese. Andrea Adamo, talento cristallino del Moto Club La Rocca ASD di San Miniato, ha conquistato ieri il Gran Premio di Germania Motocross al Talkessel di Teutschenthal, diventando il nuovo leader del campionato del mondo con una prestazione da vero fuoriclasse. Una domenica da ricordare per il campione del mondo 2023, che ha saputo unire intelligenza tattica, condizione fisica e una grinta da veterano.

In Gara 1, dopo aver studiato a lungo il belga Sacha Coenen, ha piazzato il colpo vincente nel finale, dimostrando una gestione impeccabile della manche.

In Gara 2, pur non potendo nulla contro l’irresistibile ritmo dello spagnolo Guillem Farres, ha portato a casa un prezioso terzo posto dietro anche all’ex capoclassifica Kay de Wolf.

Un primo e un terzo posto che gli valgono non solo la sesta vittoria in carriera in un GP iridato, ma soprattutto la conquista della tabella rossa di leader MX2. Un traguardo che accende l’entusiasmo della Sicilia sua terra natale, e della Toscana, sede del suo motoclub, guidato da Lodovico Scardigli. La passione di San Miniato oggi ha un volto, un numero e un nome: quello di Andrea Adamo. Ironia del destino, Teutschenthal doveva essere il palcoscenico della festa del tedesco Simon Längenfelder, ma davanti al proprio pubblico ha vissuto una giornata amara (3° e 8° nelle manche), cedendo il comando a soli 3 punti da Adamo. Kay de Wolf, autore di una seconda manche da protagonista (2°), resta ora a 30 lunghezze dal nostro portacolori.

Il Mondiale MX2 si infiamma e regala spettacolo. Adamo, con la tabella rossa sul manubrio, si conferma non solo un campione, ma il punto di riferimento di una nuova generazione di crossisti italiani. Lodovico Scardigli, presidente del Moto Club La Rocca: "Andrea ci rende orgogliosi ogni volta che scende in pista, ma oggi ci ha regalato qualcosa di speciale. Vederlo con la tabella rosa nel Mondiale MX2 è un’emozione indescrivibile, frutto di anni di lavoro, sacrifici e passione. Per San Miniato e per tutto il nostro motoclub è un giorno storico".