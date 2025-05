Andrea Biagini brilla ai Tricolori di canoa: argento nel K1 e K2

Andrea Biagini sta confermandosi come uno degli atleti di punta della Canottieri Comunali e della squadra azzurra di canoa. Fiorentino, vent’anni, figlio d’arte – il padre Fabio negli anni ’70-’80 è stato anche lui azzurro, ma di canottaggio alla Canottieri Firenze -, dopo aver vinto all’Idroscalo di Milano la gara internazionale under 23 di maratona sulla distanza di 21,6 chilometri ed essersi guadagnato la qualificazione per i campionati Europei che si svolgeranno il 6 e 7 giugno a Ponte de Lima, in Portogallo, è stato anche uno dei protagonisti ai Tricolori della specialità andati in scena sulle acque dell’Arno, a Firenze, con la presenza di oltre 400 pagaiatori in rappresentanza delle 50 maggiori società di tutta Italia.

In questa manifestazione Biagini ha vinto la medaglia d’argento nella barca singola (K1) ripetendosi poco dopo sul K2 in coppia col compagno biancorosso Michele Sandrucci a conclusione di una gara vibrante per un problema a un trasbordo. Un colpo sulla punta della canoa al pontile ha aperto infatti un buco nello scafo facendo imbarcare molta acqua, proprio quando la coppia biancorossa era al comando. È stata quindi un’impresa arrivare al traguardo e piazzarsi al secondo posto: il che dimostra l’assoluto valore dell’equipaggio.

Questo risultato è stato completato da altre prestazioni di rilievo dei vari componenti della giovane squadra gigliata guidata dall’esperto allenatore Marco Guazzini. Fra i tanti si sono messe in evidenza le sorelle Livia e Claudia Burnett (già medaglia di bronzo nella gara internazionale di Milano) nel K2 junior, così come il K2 categoria Ragazzi composto da Giulio D’Amora e Ivan Sherstiuk. Livia e Claudia hanno gareggiato pure nel K1 piazzandosi rispettivamente sesta e decima. Non di minor conto, infine, il sesto posto di Sandrucci nel K1 under 23, il decimo di Niccolò Bassilichi, il dodicesimo di Luca Cantori e il sedicesimo di Niccolò Biondo. "Stiamo facendo un buon lavoro – spiega Guazzini - e i risultati ci ripagano di anni di sacrifici, di sfortune e di molti altri problemi che ci sono stati nel frattempo".

Franco Morabito