Andrea Mantovani brilla a Le Mans: podio nella prima gara MotoE 2025

Andrea Mantovani in sella alla MotoE del Klint Forward Racing Team subito a podio nella prima gara di campionato a Le Mans.

Non poteva iniziare meglio la stagione MotoE 2025 per Mantovani, sin dalle prove libere ha dimostrato il suo potenziale staccando tempi che lo hanno visto sempre al vertice della classifica, come il secondo tempo ottenuto nella sessione di prove libere. In gara1 Manto è partito fortissimo portandosi subito in seconda posizione, per poi controllare dalla terza posizione, fin quando la manche è stata interrotta con bandiera rossa nei primi giri per una caduta. Alla ripartenza in una gara1 ridotta a soli quattro giri, Andrea si è riportato subito in seconda posizione dove è rimasto sin sotto la bandiera a scacchi, ottenendo anche il giro veloce ovvero il nuovo record assoluto in gara sul circuito di Le Mans.

La gara 2 del pomeriggio è iniziata esattamente come gara 1, dove Andrea partito ancora benissimo e ha distanziato subito il gruppo di testa. Purtroppo il pilota che lo precedeva è scivolato, ma la moto è rientrata a centro pista colpendo Mantovani sul lato destro e nonostante una paurosa sbandata è rimasto miracolosamente in piedi. Anche in questa manche Andrea ha dimostrato di aver ritrovato il feeling con la Ducati elettrica e sicuramente se non avesse avuto il contatto avrebbe potuto ambire al gradino più alto del podio.