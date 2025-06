Andrea Mantovani e Scuderia D’Ettorre brillano al CIV Mugello, podio e sfide emozionanti

Anche nella seconda prova del CIV al Mugello, Andrea Mantovani e la Scuderia D’Ettorre sono saliti sul podio. In gara 1, Andrea dopo aver guadagnato la terza casella in griglia di partenza allo spegnersi del semaforo è scattato in prima posizione battagliando per tutta la gara con manovre al limite, pur mantenendo sempre una condotta di gara nei limiti del regolamento. L’arrivo in volata sul lungo rettilineo del Mugello ha visto Andrea chiudere la gara in seconda posizione a solo 2 decimi dal primo.

In gara 2 domenica ’Manto’ ha lottato sempre nelle prime tre posizioni, salvo poi dover gestire negli ultimi 4 giri un calo sensibile del grip, complici anche le diverse condizioni della pista mutate rispetto a sabato. Andrea come sempre ha guidato in modo magistrale sopra i problemi gettando il cuore oltre l’ostacolo, rimanendo sempre nel gruppo di testa senza prendere rischi inutili, tagliando il traguardo settimo. Il totale dei 29 punti conquistati nel week end lo vede terzo nella classifica generale del campionato italiano velocità SS600 NG. Andrea dovrà saltare la prossima tappa del CIV di Vallelunga perché sarà impegnato con il Mondiale MotoE ad Assen.

"Correre al Mugello ha sempre un gusto particolare – racconta – . Abbiamo portato a casa un altro podio e siamo stati protagonisti per tutto il week end. In gara1 è stato bellissimo e mi sono divertito al massimo. Gara 2 non è andata come speravamo, la moto non ha risposto come volevamo alle piccole modifiche che abbiamo fatto, con il Team dobbiamo fare qualche piccolo step in ottica di messa a punto, ma abbiamo dimostrato che la direzione presa è quella giusta".