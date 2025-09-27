Andreucci d’argento al Rally di Piancavallo

Un ritorno da grande protagonista per Paolo Andreucci al "Rally di Piancavallo", valido per il Trofeo italiano rally, andato in scena sulle strade del Friuli-Venezia Giulia nello scorso fine settimana.

A distanza di oltre vent’anni dalla sua ultima partecipazione, il pluricampione toscano ha chiuso la gara al secondo posto assoluto, al volante della Skoda Fabia RS Rally2 del Lion Team, gommata MRF Tyres e iscritta sotto le insegne della Scuderia Ro Racing.

Una gara tutt’altro che semplice, caratterizzata da condizioni meteo variabili che hanno reso la scelta delle gomme e le strategie di gara particolarmente delicate.

In coppia per la prima volta con Silvia Gallotti, Andreucci ha saputo affrontare ogni prova con grande lucidità e determinazione, raccogliendo un risultato importante anche in chiave sviluppo. A impreziosire il risultato finale, due vittorie di prova speciale, entrambe decisive: la prima nella "Piancavallo" di 10.17 chilometri, disputata in notturna sotto la pioggia e in condizioni molto difficili; la seconda nella speciale "Navarons" (da 5.57 chilometri), ultima speciale della gara, che ha permesso ad Andreucci di guadagnare la seconda posizione assoluta.

"È stato davvero emozionante tornare al “Piancavallo” dopo più di vent’anni – ha dichiarato Paolo Andreucci – . Le condizioni meteo sono state complicate, ma quasi per tutta la durata della gara, ad eccezione di un breve spazio di tempo durante le prove, abbiamo fatto delle buone scelte e abbiamo trovato un ottimo rapporto con la vettura. Silvia (Gallotti, ndr) ha avuto un debutto di fuoco con me in questa gara ed è stata bravissima".

"Con Mrf Tyres – aggiunge il pilota garfagnino – abbiamo dimostrato ancora una volta la bontà delle nostre mescole in condizioni di bagnato e continuiamo a raccogliere dati importanti per lo sviluppo. Per i nostri prossimi appuntamenti dovremo fare delle valutazioni in ottica sviluppo gomme".

"Qui in questa gara – conclude Paolo Andreucci nella sua disamina della corsa – avevamo delle evoluzioni da asciutto che, però, non abbiamo potuto mettere in campo, viste le condizioni meteo avverse. Ringrazio la Scuderia Ro Racing e tutti i nostri partner per il continuo supporto".

Dino Magistrelli