Anita Negroni brilla ai campionati italiani cadetti e si qualifica per il circuito europeo under 17

Il Circolo Imola è orgoglioso di annunciare l’ottimo di Anita Negroni (nella foto del riquadro), classe 2009, che si è classificata quinta alla finale dei campionati italiani cadetti, a Terni. Ora, grazie al risultato conquistato, Anita avrà diritto di partecipare alle gare del circuito europeo under 17 e confrontarsi con le migliori atlete del continente. Inoltre, questo piazzamento le conferisce la possibilità di essere selezionata tra le quattro atlete che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei e Mondiali.

"Quella di Terni è stata la gara migliore che ho fatto quest’anno – racconta Anita Negroni – ho affrontato delle avversarie di livello anche più alto del mio e sono molto soddisfatta". Sul quinto posto finale aggiunge: "Sono molto contenta di essere riuscita a vincere incontri che non pensavo di potere vincere. Il rammarico è per il mio ultimo assalto che ho perso con un grande svantaggio, ma avevo di fronte a me una delle prime schermitrici del ranking italiano".

E, grazie a questo risultato, Anita potrà partecipare alle tappe del circuito europeo: "Sono molto felice perché è un’esperienza unica. Ho già disputato una gara europea ma non c’era lo stesso livello che ci sarà la prossima stagione. A questo circuito infatti possono partecipare solo le migliori 20 d’Italia e sono molto felice di rientrare tra di loro".

Sugli obiettivi continua: "Punto a essere una delle migliori d’Italia, se non la migliore. In palestra gli allenamenti saranno costanti e intensi, grazie all’aiuto dei miei allenatori che ringrazio per essermi sempre a fianco. Voglio crescere tanto e migliorare i risultati conquistati quest’anno."

"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da Anita – commenta Andrea Ufficiali, presidente del Circolo Scherma Imola – tra le 8 atlete finaliste a Terni è sicuramente quella che ha margini di miglioramento più ampi. Sono convinto che con il lavoro e la costanza potrà raggiungere traguardi che lei nemmeno immagina".

Matteo Alvisi