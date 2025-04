Anna Coradazzi del Cus Ferrara conquista il bronzo alla Coppa Italia A2 di judo

Grande impresa per l’atleta del Cus Ferrara judo Anna Coradazzi, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella categoria -70 kg femminile, alla finale nazionale di Coppa Italia A2 di judo, svoltasi a Napoli. Un risultato di prestigio che le spalanca le porte per la finale di Coppa Italia di Serie A1.

Il percorso di Anna è stato in salita dopo la sconfitta nel primo combattimento contro la tenace sanremese Nicole Di Michele. Tuttavia, la judoka del Cus non si è data per vinta e ha dimostrato una grande forza d’animo nel girone dei ripescaggi.

Qui, Anna ha inanellato una serie di vittorie convincenti, superando con tecnica invidiabile prima Elisa Scanzi di Bergamo, poi Elisa Bellingeri del Judo Capelletti, fino a conquistare la finale per il terzo posto. In un incontro combattuto ed emozionante, la portacolori cussina ha avuto la meglio sull’atleta Eleonora Fiorenza della società Sport Team Udine, assicurandosi così una incredibile, ma meritatissima medaglia di bronzo. Da sottolineare che Anna ha combattuto con atlete senior essendo lei ancora junior.