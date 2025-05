Anna Maria Ghiddi trionfa al Monza Sport Festival nella gara di skiroll

Un successo benaugurante per Anna Maria Ghiddi, quello che l’ha vista salire sul gradino più alto del podio quando oltre 120 atleti con rotelle e bastoncini, provenienti da mezza Italia, si sono ritrovati sabato all’Autodromo di Monza per una gara dimostrativa di skiroll, inserita in Monza Sport Festival. La giornata in cui le ruote degli skirollisti sono scivolate sul perfetto asfalto dove, a settembre, torneranno a sfidarsi le auto di Formula 1, è stata un pieno successo, una competizione che si è presto trasformata in gara vera, con la vittoria di Matteo Tanel e Anna Maria Ghiddi fra i senior, e Nicol Falanelli e Martino Folchi fra i Children. Una Ghiddi quindi che inorgoglisce ancora di più l’Olimpic Lama e tutta la scuola di fondo, e che si propone ancora una volta come una delle protagoniste della stagione internazionale sugli sci con le rotelle, come ormai da qualche anno, nonostante sia solo una 2005. Alla gara e alle premiazioni ha fatto seguito la presentazione dell’intero team Italia, guidato dal dt Emanuele Sbabo: staff tecnicoe e gli atleti delle squadre A, Sprint e B.

a.t.