Antonio si esalta in Svizzera. "Il nemico più ostico è il freddo. Pollo arrosto, patate e una telefonata durante la gara». Tallarita corre per 48 ore e arriva secondo

Antonio Tallarita, l’insegnante siciliano che da tanti anni vive a Reggio, ha colto un eccellente secondo posto assoluto (e primo di categoria) nella 48 ore di Brugg, in Svizzera, gara valida per il campionato elvetico di ultramaratone.

Tallarita (nella foto mentre mangia pollo e patate) ha percorso 308,8 chilometri, arrivando dietro il campione di Svizzera nella gara indicativa per i campionati del mondo che si svolgeranno a Cinisello Balsamo a marzo 2026.

Essendo secondo in Italia, la convocazione in azzurro pare molto probabile. "Questa medaglia la dedico a Giuliano Mainini, della Biasola, che in questi anni mi ha sempre aiutato: grazie di cuore". E la gara? "Si è svolta in un ex ippodromo il cui giro asfaltato era di 934 metri. Ho fatto il primo riposo dopo 12 ore e poi sempre a distanza di 6 ore. Nei riposi non si dorme, arrivi, mangi bevi, ti asciughi, ti cambi, ti fermi pochi muniti e poi riparti".

Momenti difficili? "48 ore vuol dire due notti fredde in cui devi indossare giacca a vento, guanti e berretto di lana, che poi la mattina ti togli quando arriva il sole. Mi è capitata una cosa particolare, dopo 12 ore mi sono sentito solo, così mentre correvo ho telefonato a un amico in Italia per fare due chiacchiere".

c.l.