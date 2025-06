Antonj Làera nuovo coach della Macagi Cingoli: sfida in A Gold

Alternanza di allenatori pugliesi e coetanei alla Macagi Cingoli: dopo la partenza di Sergio Palazzi per la Grecia, vice di Riccardo Trillini all’Olimpiakos, il nuovo coach è Antonj Làera, 31enne di Putignano dove ha iniziato l’attività proseguita in crescendo con esperienze in settori giovanili e all’estero (in Lussemburgo, al Kaerjeng, assistente di Trillini) guidando squadre maschili e femminili, durante la stagione scorsa in A Gold con la Raimond Sassari fino a febbraio quando ha concluso il rapporto. Pluripremiato per le benemerenze tecniche, ha frequentato corsi di istruzione e formazione, e un master universitario per "Coach umanistico e programmazione neurolinguistica". "Dopo la pausa che mi sono concesso – spiega Làera – e a batterie ricaricate, ho subito trovato l’accordo con la Macagi Cingoli, la prima società che mi ha contattato, condividendone la visione progettuale che va oltre il risultato: certo, è doveroso impegnarsi per migliorare la recente posizione di classifica, ma soprattutto realizzare un’operatività a lungo termine con la volontà di agire continuamente e in positivo su un percorso che per Cingoli è basato sul territorio". Logicamente tra i dire e il fare c’è di mezzo l’insidiosità del campionato: ultimamente l’A Gold è stata dura. "E penso proprio – ammette Làera – che la prossima stagione sarà più difficile della precedente: stando a quanto emerge dal mercato, le squadre si sono tutte attrezzate, a cominciare dalle neopromosse Trieste che per la categoria è quasi un mito, e Cologne che vanta una rispettabile tradizione. Penso che le prospettive escludano, considerata la loro crescita, compagini potenzialmente da centro graduatoria: quindi il torneo sarà molto tosto, equilibrato, insomma più entusiasmante".

Gianfilippo Centanni