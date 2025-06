Appenninica, tutto pronto. Mercoledì tocca a Riolunato

Mancano pochi giorni al via di Appenninica Mtb Stage Race, la gara che, nel corso degli ultimi anni, è diventata una delle migliori cartoline sportive del nostro Appennino e che, in questa edizione, mercoledì arriverà a Riolunato con la tappa più spettacolare, denominata ’Emilia Romagna Peaks’, di 64 km e 2750 metri di dislivello. Intanto, i numeri raccontano di una gara particolarmente attraente: sono infatti 118 i partecipanti che domani giugno faranno rotta verso Lizzano in Belvedere, dove lunedì 23 inizierà la gara che, sino al 27 giugno, attraverserà l’Appennino nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, per 315 km e poco meno di 12 mila metri di dislivello complessivo.

Tra le ventidue nazioni rappresentate in Appenninica, la rappresentativa più ampia sarà, come negli ultimi anni, quella dei Paesi Bassi, con 26 partenti, capitanati dal vincitore uscente e tre volte campione Hans Becking. Nutrita anche la rappresentanza italiana con ventidue atleti al via, dai giovanissimi Luca Cacchi e Davide Magnani, ai veterani come Raffaele Verzella. Arriva dalla Colombia, anche se ormai in Italia è di casa, l’altro grande favorito al via, Diego Arias, capitano di una delegazione sudamericana che conta su due colombiani, tre brasiliani, due atleti provenienti dall’Uruguay, una peruviana e ben cinque argentini. Un segnale di come Appenninica MTB Stage Race sia apprezzata anche dall’altra parte del mondo.

Le tappe. Come detto, l’avventura prenderà il via da Lizzano in Belvedere, ai piedi del Corno alle Scale. Le prime due frazioni di lunedì 23 e martedì 24 giugno saranno un anello con arrivo e partenza dalla frazione di Vidiciatico. Tappe tutt’altro che banali visto che si comincerà subito con 58 km e 2300 metri di dislivello tra Corno alle Scale, Passo Croce Arcana e Lago Scaffaiolo. Il livello resterà elevato anche nella seconda frazione di 46 km e 2100 metri di dislivello lungo i sentieri di Monte Pizzo.

Mercoledì 25 giugno, appunto, ecco la frazione che coinvolge più direttamente la nostra provincia, la ’Emilia Romagna Peaks’ di 64 km e 2750 metri di dislivello porterà la corsa a Riolunato, attraverso due delle montagne più iconiche degli Appennini: il Corno alle Scale e il Monte Cimone. La ’High Mountain Queen Stage’ è invece la quarta frazione, da Riolunato a Castelnovo ne’ Monti, attraverso 88 km e 3000 metri di dislivello. Una frazione che potrebbe decidere le sorti della classifica generale prima dell’atto finale, venerdì 27 giugno, con un anello con arrivo e partenza da Castelnovo ne’ Monti. La Windy Way Home con i suoi 58 km e 1600 metri di dislivello avrà ancora molto da dire, prima di decretare il vincitore finale all’ombra della Pietra di Bismantova.