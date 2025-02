Appuntamento domani in Spagna con la mezza maratona. Riparte da Barcellona la stagione di Crippa

Comincia da Barcellona la stagione del fondista lombardo d’adozione Yeman Crippa. L’azzurro delle Fiamme Oro sarà in gara domani in Spagna nella mezza maratona, distanza su cui si è laureato campione europeo lo scorso giugno a Roma. Crippa sta terminando il proprio mese di allenamento a Monte Gordo, in Portogallo, e affronterà la prova come importante tappa di avvicinamento alla maratona di Londra che lo attende il 27 aprile.

A Barcellona (ore 8.30) è annunciato in un parterre di primissimo piano, che include l’ex primatista mondiale della mezza Jacob Kiplimo (Uganda) capace di 57:31 a Lisbona nel 2021, il tre volte oro mondiale della specialità Geoffrey Kamworor (Kenya, 58:01). Confermato anche l’argento olimpico della maratona di Tokyo e ultimo vincitore di New York Abdi Nageeye (Olanda) e sempre in chiave europea lo spagnolo Carlos Mayo e il francese Morhad Amdouni, entrambi con primati personali inferiori all’ora (59:39 e 59:40).

Crippa vanta il record italiano della mezza in virtù del 59:26 di tre anni fa a Napoli, un crono che dista soltanto 13 secondi dal primato europeo del francese Julien Wanders (59:13 nel 2019) e che colloca il trentino al terzo posto delle liste continentali di sempre. Per l’azzurro è il primo appuntamento dell’anno, dopo una stagione 2024 che l’ha portato al doppio oro di Roma nella mezza (prova individuale e a squadre) e all’argento degli Europei di cross ad Antalya.

C’è grande attesa, poi per la Marathon London in primavera. A Londra per stupire, a Londra contro i migliori del mondo; l’Italia lancia le sue frecce all’importantissimo evento in Inghilterra. Con Crippa ci sarà anche Sofiia Yaremchuk: una ventata d’azzurro oltremanica azzurri, quando il 27 aprile i due atleti correranno nella major britannica, una gara che quest’anno presenta un cast che definire stellare è riduttivo.

G.L.