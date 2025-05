Apuani Rugby Under 12 conquista il secondo posto al torneo regionale di Pisa

La squadra Under 12 degli Apuani Rugby, assieme ai ragazzi dello Spezia Rugby, ha ottenuto un bel secondo posto nel torneo regionale allestito dallo Scintilla Rugby Pisa. L’ottimo bilancio per la compagine nerofucsia è di 3 vittorie ottenute su 4 gare disputate. Gli Apuani Rugby hanno iniziato battendo senza difficoltà la squadra di casa ed hanno proseguito superando anche la formazione del Canale, una franchigia che univa Grosseto, Rosignano e Golfo Rugby. Nel terzo match è arrivata l’unica battuta d’arresto degli apuani che contro il Lucca Rugby hanno perso di misura. L’ultima sfida, quella contro la franchigia composta da Versilia e Titani, è stata anche la più infuocata. Nonostante la stanchezza e il meteo remassero contro, i ragazzi massesi non si sono dati per vinti e hanno portato a casa la terza vittoria di giornata. Tra placcaggi, mischie e mete strepitose il team under 12 ha confermato la bontà del proprio percorso attraverso prestazioni di ottimo livello frutto di qualità tecniche al di sopra della media.

Gli Apuani Rugby hanno in calendario diversi appuntamenti con la palla ovale per le proprie squadre. La categoria Under 14 sarà impegnata questo sabato al Pieroni di La Spezia mentre domenica la categoria Under 10 disputerà l’ultima festa del rugby della stagione ospite del Gambassi Rugby. Dalla metà di maggio in poi tutti i ragazzi saranno impegnati in tornei nazionali di grande livello quali il Memorial Mussini di Parma, il torneo città di Treviso e il Memorial Bernini di Livorno.