Apuania Tennistavolo chiude la stagione con una vittoria e una sconfitta

Ultima di campionato per le due formazioni di Apuania Tennistavolo nella C1 nazionale, girone I. Già promossa matematicamente con anticipo, la formazione A si impone a Livorno con un secco 0-5, con due punti di Daniele Di Leva (0-3, 2-3 nella foto), due di Benas Skirmantas (0-3, 0-3) e uno di Emanuele Falchi (1-3) e conferma una marcia trionfale che, a parte la sconfitta nella giornata iniziale, ha visto una striscia positiva di 13 vittorie, compresi i due derby con l’altra formazione della società carrarese.

La squadra B è invece sconfitta a La Spezia per 5-2: per i gialloazzurri i due punti sono di Stefano Di Rienzo (1-3, 2-3, 3-2), mentre nessun punto per Alessandro Romano (3-0, 3-0) e per Alberto Pagliai (3-0, 3-0). Nonostante la sconfitta (la quinta del campionato) e seppure raggiunti dal Lucca, i carraresi hanno comunque conservato il secondo posto, grazie al doppio successo negli scontri diretti con i lucchesi.

La classifica finale: Apuania Carrara A 26; Apuania Carrara B e Lucca 18; Livorno 16; Physis Cascina 14; Pulcini Cascina 8; Pisa e La Spezia 6. Con il termine del campionato di C1, per le formazioni della Apuania Tennistavolo cala il sipario sui campionati nazionali dove è stata presente in A1, A2 femminile, B2 e C1.

ma.mu.