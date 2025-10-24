Aquabike Lisa Benaglia, figlia del campione mondiale, si fa valere. Moto d’acqua nel Dna. Sulle orme del padre

Che la moto d’acqua fosse nel DNA di Lisa Benaglia era scontato e la figlia d’arte lo ha mostrato in gara. Lisa, figlia di Lorenzo, 59enne pluricampione mondiale e italiano, si è fatta valere a soli 13 anni (ne compirà 14 tra un mese) nella sua prima stagione in un campionato italiano di Aquabike, chiudendo al nono posto nella classifica Spark giovanile 12-14, che comprende atleti maschie e femmine. La pilota della JT Race ha ottenuto il nono posto nella prima manche dell’ultima tappa disputatasi ad Olbia e l’ottavo nella seconda, entrando nella top ten della classifica generale. Il suo allenatore è chiaramente il padre Lorenzo, fermo nella seconda parte di questa stagione, e dedicatosi soltanto alla figlia.

"Per essere il suo primo anno in gare ufficiali, il bilancio è molto positivo – spiega Benaglia -. Deve chiaramente ancora migliore in alcuni aspetti della gara, come nelle partenze lanciate, ma mi ha stupito quanto sia cresciuta negli ultimi otto mesi. Nelle acque calme, una volta sulla distanza dei cinque giri la doppiava, mentre ora mi superava grazie anche al fatto che pesa meno di me, mentre in quelle agitate deve anche acquisire esperienza. Sono davvero soddisfatto, perché sulla moto si diverte molto e questo le permette di migliorare gara dopo gara. Nella prossima stagione gareggerà ancora nella categoria giovanile 12-14 e anche nella Open Femminile, campionato difficile, ma sono certo che sia pronta per affrontarlo. In questo modo potrà anche partecipare alle gare dell’Europeo". Curiosità c’è nel vedere se ai nastri di partenza della prossima stagione ci sarà anche Benaglia, fermatosi a giugno per un problema al ginocchio: di sicuro a 59 anni non pensa al ritiro. "La copertura degli sponsor dovrebbe esserci e fisicamente sto bene, ma voglio trovare un modo per seguire bene mia figlia Lisa e vedere se l’attività di allenatore e quella di pilota possono convivere. Magari posso gareggiare solo in alcune gare e non in tutte quelle del campionato. La decisione la prenderò più avanti, ma l’obiettivo è di divertirmi senza sentire la fatica, come ho sempre fatto da quando sono salito su una moto d’acqua".

Luca Del Favero