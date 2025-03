Aquile domani a Torino coi Giaguari. Dopo Varese, c’è voglia di riscatto

Le Aquile Ferrara sono pronte a partire per Torino, dove domenica affronteranno i Giaguari nella loro seconda gara della IFL 2025. Dopo l’esordio combattuto contro gli Skorpions Varese, terminato con una sconfitta di misura, il team estense è determinato a dimostrare di poter competere nel massimo campionato nazionale. Difesa rinforzata con l’innesto di Percy King. Sul fronte difensivo, le Aquile potranno contare sul debutto del polivalente giocatore statunitense Percy King. King, atleta con esperienza sia in difesa che in attacco, si inserisce in un reparto che ha già mostrato solidità nella prima partita di campionato. La sua versatilità sarà fondamentale per limitare l’attacco torinese, che può contare su giocatori di grande talento.

La difesa ferrarese, che ha già ben figurato contro Varese, sarà chiamata ad alzare ulteriormente il livello per fermare le offensive avversarie e supportare un attacco che si presenterà con alcune novità.

Buone notizie sul fronte infortuni: Aaron Allen, quarterback titolare delle Aquile, ha ricevuto esiti positivi dopo il problema fisico accusato nella prima partita. Il suo recupero procede velocemente e sarà pronto per il match casalingo contro i Guelfi Firenze, previsto per la terza giornata di campionato.

Nel frattempo, per la sfida contro Torino, le Aquile schiereranno come quarterback Salieu Ceesay, giocatore con passaporto tedesco e una solida esperienza internazionale. Ceesay ha giocato negli Usa e nell’Elf con gli Hamburg Devils, garantendo alle Aquile un’opzione di grande esperienza per guidare l’attacco in questa importante sfida. Accanto a lui, i giovani Ladisa e Buriani, che hanno ben figurato nei campionati giovanili, saranno pronti a dare il loro contributo. Entrambi hanno lavorato intensamente in queste settimane per farsi trovare pronti al salto di categoria e potrebbero avere un ruolo importante nel match.

Dall’altra parte del campo, i Giaguari Torino arrivano a questa partita con grande fiducia dopo la netta vittoria contro i Lazio Marines. La formazione piemontese è tra le più solide della Ifl, con una combinazione di esperienza e giovani talenti.

Gli estensi dovranno prestare particolare attenzione all’import McCarthy, giocatore di grande impatto fisico e tecnico, e al quarterback Lewandowsky, capace di gestire con precisione il gioco aereo torinese. Oltre agli stranieri, Torino vanta un gruppo di giovani italiani di grande talento, tra cui spiccano Serra, La Rocca, Liffredo, Lazzaretto e Latorraca, giocatori già affermati a livello nazionale che possono fare la differenza in qualsiasi momento del match.

Dopo la sconfitta di misura contro gli Skorpions, le Aquile hanno un chiaro obiettivo: dimostrare che il match di Varese non è stato un episodio isolato, ma che la squadra può essere una vera contendente in questa Ifl 2025.