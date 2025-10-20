Aquile, esordio col botto. Successo in Coppa Italia

Inizia nel migliore dei modi l’avventura delle Open1 Aquile Ferrara nella Coppa Italia 2025, con una convincente vittoria esterna a Torino contro i Giaguari 54-13. Una prestazione maiuscola che ha messo in luce l’intensità del lavoro svolto nelle scorse settimane e le potenzialità di una squadra giovane ma già ben strutturata. Nonostante un primo tempo equilibrato, con due touchdown per parte, le Aquile sono salite in cattedra nella seconda metà della gara, costruendo un vantaggio incolmabile grazie a una difesa impenetrabile e a un attacco esplosivo orchestrato dal quarterback Buriani, autore di tre touchdown personali (2 su corsa e 1 su passaggio). Tra le giocate decisive: un ritorno su intercetto da 30 yard di Corà, a chiudere la gara nel quarto periodo; un touchdown di Faggioli su ritorno di punt bloccato; le ricezioni vincenti di Fabro e Ricci, sempre serviti da un ispirato Buriani; e l’ottima prestazione al calcio di Nga Enyengue, preciso nei Pat.

La difesa, guidata con autorità, ha segnato un altro momento chiave nel primo quarto con il ritorno di fumble da 55 yard di Ragazzini, rispondendo immediatamente al vantaggio torinese.

Nel post-gara, il capo allenatore Stefano Zucchelli ha commentato la vittoria con soddisfazione ma anche con lucidità: "Siamo partiti un po’ contratti ma la squadra ha reagito con carattere. Il secondo tempo ha mostrato quello che possiamo fare".