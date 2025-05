Aquile Ferrara sfidano Pirates 1984: ultima chance per i playoff IFL 2025

Domenica 25 maggio alle 14.30, al campo sportivo Luceto di Albisola Superiore, andrà in scena l’ultima partita di regular season per le Aquile Ferrara, che affronteranno i Pirates 1984 con l’obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale e sperare in un successo dei Marines sui rivali Skorpions Varese, per accedere alla fase playoff del campionato IFL 2025.

Il netto successo ottenuto nella gara di andata dà fiducia agli estensi, ma la sfida si preannuncia tutt’altro che scontata. I Pirates, infatti, vorranno chiudere nel migliore dei modi la loro stagione davanti al pubblico di casa, e metteranno in campo orgoglio e determinazione. Un match che, solo un anno fa, avrebbe potuto rappresentare la finale ideale del campionato di Seconda Divisione, dominato proprio da queste due franchigie. Oggi i roster sono cambiati, così come le identità visive: le Aquile in divisa casalinga rinnovata e i Pirates con un nuovo logo e una nuova immagine. Si giocherà su campo sintetico, un fattore che potrebbe influenzare lo sviluppo del gioco, favorendo la velocità e il gioco aereo.

In questo contesto, Ferrara appare attrezzata: il pacchetto ricevitori (Pasquotto, Medini, Gardinale, Bassi) si è dimostrato affidabile, mentre il reparto dei defensive back, con Fantin, Bottoni, Zucchelli e Bomia, garantisce solidità e aggressività nelle coperture. Mancherà il QB titolare Aaron Allen, rientrato negli Stati Uniti per curare l’infortunio alla mano sinistra. In sua assenza, spazio ancora al giovane duo italiano Ladissa-Buriani, già protagonista della finale di Coppa Italia U21 e pronti a dare il massimo in una sfida decisiva. L’attacco farà ancora affidamento sulla versatilità e l’impatto del duo King-Williams, che nelle ultime partite ha trascinato il team estense nei momenti più delicati.

Qualunque sia l’esito della gara e della combinazione di risultati, quella delle Aquile è stata una stagione memorabile: da matricola, la squadra ha mostrato cuore, spirito di gruppo e una crescente consapevolezza del proprio valore. E mentre il campo decide il presente, al Mike Wyatt Field si guarda già al futuro: proseguono i lavori di rinnovamento dell’impianto, in vista della prossima stagione.

Un’ultima battaglia per credere ancora nel sogno playoff. Un altro passo per costruire un futuro sempre più ambizioso.